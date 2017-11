FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJB4C XFRA LU0159196392 GAM M.B.-DIV.INC.BD A 4.400 EURJI9M XFRA LU0122455131 GAM MULT.-EAEUFOE A 4.500 EURJ36G XFRA LU0108180364 MULTICO.-STR.GWTH A EO 0.350 EURJI9C XFRA LU0100915353 GAM MULT.-EULVAE A 3.900 EURJB4E XFRA LU0100842532 GAM M.B.-EUR.GOV.BD A 2.750 EURJ36E XFRA LU0099841511 MULTICO.-STR.BALA.EUR A 1.190 EURJ36C XFRA LU0099840620 MULTICO.-STR.INC.EUR A 1.020 EURJI9N XFRA LU0091371061 GAM MULT.-EU.S.+M.E.EUR A 6.150 EURJI9E XFRA LU0048167570 GAM MULT.-GER.FOE EUR A 4.050 EURJI9T XFRA LU0026742113 GAM MULT.-GLEINC-EUR A 2.900 EURJI9J XFRA LU0026740760 GAM MULT.-EURFOE-EUR A 3.550 EURJB4B XFRA LU0012197744 GAM M.B.- EURO BOND A 3.250 EURLP5 XFRA US03879N1019 ARC LOG.PART.UTS R.L.P.I. 0.380 EUR9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.173 EURPCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.216 EURSO4 XFRA US8354511052 SONIC CORP. DL-,01 0.138 EURXFRA ARARGE03H413 ARGENTINA 2024 4.375 %BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.086 EURMWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.285 EUR9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.216 EUROY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.163 EUR3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.216 EURCMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.104 EURXCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.043 EURBBQ XFRA NL0000339703 BETER BED HLDG EO-,02 0.340 EURSQU XFRA FR0000125486 VINCI S.A. INH. EO 2,50 0.690 EURMDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.216 EURRQQ XFRA CA6752221037 OCEANAGOLD CORP. 0.009 EURRQQ1 XFRA AU000000OGC7 OCEANAGOLD DEF. CUFS 1 0.009 EUR4M4 XFRA AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD 1.355 EUR62C XFRA US12592V1008 CNX COAL RES UTS RP.LP IN 0.442 EURD7A XFRA JE00B783TY65 DELPHI AUTOMOTIVE DL -,01 0.250 EUR1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.069 EURGOS4 XFRA US38148BAA61 GS GROUP INC. DEP. PFD L 0.028 %RZ8G XFRA US83367U2050 SO.NA.GA.N.R.GDR REGS LN1 0.428 EUR