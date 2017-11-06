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Waste Connections - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 07.11.2017 - 2




06.11.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
07.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.11.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.103 EUR
UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.120 EUR
2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.318 EUR
2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.152 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
69,62 $ 69,75 $ -0,13 $ -0,19% 04.11./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA94106B1013 A2AKQ7 74,20 $ 48,78 $
Werte im Artikel
19,02 plus
+3,12%
15,72 plus
+2,28%
69,62 minus
-0,19%
10,85 minus
-2,25%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		60,01 € -1,53%  03.11.17
Berlin 59,98 € -0,02%  03.11.17
München 60,49 € -0,17%  03.11.17
NYSE 69,62 $ -0,19%  03.11.17
Frankfurt 59,805 € -0,23%  03.11.17
Stuttgart 59,75 € -0,57%  03.11.17
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