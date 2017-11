FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM07.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.103 EURUI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.120 EUR2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.318 EUR2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.152 EUR