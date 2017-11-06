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Waste Connections - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 07.11.2017 - 2
06.11.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
07.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.103 EUR
UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.120 EUR
2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.318 EUR
2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.152 EUR
07.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.103 EUR
UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.120 EUR
2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.318 EUR
2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.152 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|69,62 $
|69,75 $
|-0,13 $
|-0,19%
|04.11./01:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA94106B1013
|A2AKQ7
|74,20 $
|48,78 $
Werte im Artikel
19,02
+3,12%
15,72
+2,28%
69,62
-0,19%
10,85
-2,25%
= Realtime
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