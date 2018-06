FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.153 EURBKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.323 EURBOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.637 EURADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.586 EURAFO2 XFRA US0455194029 ASSOC. BR. FOODS ADR 1 0.134 EURANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.408 EURA3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.187 EUR2GN XFRA CNE100002FR4 GUANGZHOU RU.COM.BANK YC1 0.027 EURAFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.170 EUR4FN XFRA MXP370711014 GRUPO FINANCIER.BANORTE O 0.144 EURTYG XFRA KYG8878S1030 TINGYI (CAYMAN ISL.) HLDG 0.021 EURT9P XFRA KYG886801060 TIANJIN PORT DEV.H. HD-10 0.005 EUR2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.382 EUR4FM XFRA ID1000105703 BISI INTL TBK, PT RP 100 0.005 EURHPD XFRA HK2380027329 CHINA POWER INTL DEV. 0.011 EURNC2B XFRA HK0883013259 CNOOC LTD O.N. 0.032 EURIHA XFRA HK0606037437 CHINA AGRI INDS HLD. 0.002 EURKEC XFRA HK0184000948 KECK SENG INV. 0.013 EURDQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01 0.035 EURD2T XFRA GB00B126KH97 DEBENHAMS PLC LS-,0001 0.006 EURSUY1 XFRA GB00B019KW72 SAINSBURY-J.- LS-28571428 0.081 EUR7YC XFRA GB0009887422 SYNTHOMER LS -,10 0.097 EURQIG XFRA GB0008025412 SIG PLC LS-,10 0.029 EURAFO1 XFRA GB0006731235 ASSOC. BR. FOODS LS-,0568 0.133 EURIEG XFRA GB0002520509 ITE GRP PLC LS-,01 0.017 EURHMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 7.600 EURGTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.059 EURVT9 XFRA DE000VTG9999 VTG AG O.N. 0.900 EUR2XX XFRA NO0010716863 XXL ASA A NK -,40 0.210 EURECEA XFRA US83367Y2072 S.ENER.ELEC.SP.GDR REGS 1 0.637 EUROGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.272 EURPNE3 XFRA DE000A0JBPG2 PNE WIND AG NA O.N. 0.040 EURSAZ XFRA DE0007251803 STADA ARZNEIMITT. NA O.N. 0.110 EURRHK XFRA DE0007042301 RHOEN-KLINIKUM O.N. 0.220 EURMSH XFRA DE0007016008 WASGAU PROD.HAND. NA O.N. 0.240 EUR