FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST5FG XFRA GB00BYW6GV68 FERROGLOBE PLC DL 7,50 0.051 EUREVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 1 0.110 EUROSZG XFRA USX607461166 OTP BANK NYRT. GDR REG. S 0.345 EURWFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.051 EURWMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.289 EURWHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.272 EURWP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.336 EURUWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.395 EUR5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.021 EURVFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.391 EURPA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.654 EURTXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.085 EURSYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.064 EURRN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.076 EURPSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.382 EURPP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.348 EURNT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.357 EURMNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.212 EURMGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.102 EURLE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.595 EURLC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.510 EURKMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.850 EURROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.102 EURAF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.459 EURGPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.612 EUR8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.323 EURGRUA XFRA US36847Q1031 GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02 0.628 EURFSY XFRA US3464141056 FORMULA SYS 1985 ADR 0.289 EURFT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.102 EURY1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.323 EURDSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.191 EURCB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.200 EURZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.272 EURMX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.595 EURC5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.153 EUR