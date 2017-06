Weitere Suchergebnisse zu "Anthem":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM07.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.151 EURPP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.222 EURCP4 XFRA AU000000ALQ6 ALS LTD 0.053 EUR12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. 0.384 EURUMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.227 EURUNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.294 EUR76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.320 EURU1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.033 EURAAO XFRA US0003602069 AAON INC. DL-,004 0.116 EURCCN XFRA US1416241065 CARE CAP. PROP. DL-,01 0.507 EURVODJ XFRA US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 0.999 EURA58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.578 EURH0H1 XFRA US40425X4079 HMS HYDR.MA.+SYS GDR REGS 0.404 EUR