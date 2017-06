FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM07.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBRL1 XFRA ZAE000026639 BARLOWORLD RC-,05 0.087 EURPIK XFRA ZAE000005443 PICK'N PAY STORES RC-0125 0.102 EURFTE1 XFRA US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 0.376 EURWFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.053 EURWMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.267 EURWHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.276 EURWB8 XFRA US95709T1007 WESTAR ENER. DL 5 0.356 EURUWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.378 EURVFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.374 EURPA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.641 EURTXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.018 EURTXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.071 EURPWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.111 EURJ4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.242 EURQYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.349 EURRN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.062 EURPSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.383 EURPP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.351 EUROPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.676 EURMNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.187 EURMGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.098 EURLE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.445 EURKMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.863 EURROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.107 EUREP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.187 EURAF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.445 EURGLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.012 EURGPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.600 EUR8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.338 EURGCA XFRA US3693001089 GENERAL CABLE CORP DL-,01 0.160 EURFT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.080 EURDSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.151 EURCB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.200 EURCOY XFRA US1897541041 COACH INC. DL-,01 0.300 EURCOS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.080 EUR