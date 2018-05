FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST276 XFRA NL0011660485 SIF HOLDING N.V. EO-,20 0.300 EURJST XFRA DE000JST4000 JOST WERKE AG INH. O.N. 0.500 EUR6BE XFRA MX01CU010003 BECLE S.A.B. DE C.V. 0,01 0.022 EURA39 XFRA SE0010468116 ARJO AB B 0.047 EUR2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.148 EURWRG XFRA IT0005138703 ORSERO S.P.A. 0.120 EURITM1 XFRA IT0005253205 ITALMOBILIARE 0.550 EUR1KV XFRA NL0012294466 KONINKL.VOLK.WESS. EO-,01 0.770 EUR62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.428 EURREJA XFRA IT0005282865 REPLY S.P.A. EO 0,13 0.350 EUR