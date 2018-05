Weitere Suchergebnisse zu "NuStar Energy":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4UW6 HSH NORDBANK MZC 15 14/24 0.001 %XFRA DE000HSH4UV8 HSH NORDBANK MZC 14 14/21 0.000 %XFRA DE000HSH4Y53 HSH NORDBANK IZ 2 15/25 0.001 %HVJM XFRA LU0232955988 FPM FDS-FPM FDS LA.-EU.V. 1.600 EURFP7A XFRA LU0124167924 FPM-STOCKP.GERM.ALL CAP C 2.600 EURAMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.175 EURRGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.418 EURVL2 XFRA US67059L1026 NUSTAR GP HLDGS LLC UTS 0.276 EURN0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 0.501 EURQC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.142 EURXFRA ARARGE03H413 ARGENTINA 2024 4.375 %WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.783 EURM6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.618 EURPHIA XFRA US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20 0.681 EUR3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.226 EUR49EA XFRA US29250R1068 ENBRIDGE EN. PREF.UTS 0.292 EURD4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.652 EURC1B1 XFRA US20440T2015 CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1 0.070 EURBFP XFRA US07329M1009 BBVA BCO FR. AP 1 ADR/3 0.193 EURBASA XFRA US0552625057 BASF SPONS. ADR 1/4 0.789 EURAR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.430 EURKTB1 XFRA TH0150010Z11 KRUNG THAI -FGN- BA 5,15 0.016 EURNVPB XFRA TH0150010R11 KRUNG THAI -NVDR- BA 5,15 0.016 EUR3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE 0.020 EURPFQ XFRA SG1J17886040 PAC.CENT.REG.D.-LOC.SD-10 0.014 EURHXGB XFRA SE0000103699 HEXAGON AB B FRIA SK1,333 0.530 EURTWSA XFRA NL0000852523 TKH GROUP NV CVA EO -,25 1.200 EUREAEN XFRA IT0004370463 RETELIT S.P.A. NUOVA 0.020 EURAVA XFRA IT0004093263 ASCOPIAVE S.P.A. EO 1 0.180 EURPGB1 XFRA ID1000111602 PT PERUSAH.GAS NEG. RP100 0.002 EURGF8 XFRA GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 0.300 EURLAG XFRA FR0000130213 LAGARDERE NOM. EO 6,10 1.300 EUR4RE XFRA ES0173358039 RENTA 4 BANCO EO -,45 0.100 EUR8GG XFRA IT0005282725 GAMENET GROUP S.P.A. 0.600 EURBAS XFRA DE000BASF111 BASF SE NA O.N. 3.100 EUR