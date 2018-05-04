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CONSOL COAL RES UTS - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 07.05.2018 - 3




04.05.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
07.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.428 EUR
REJA XFRA IT0005282865 REPLY S.P.A. EO 0,13 0.350 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
16,00 $ 15,40 $ 0,60 $ +3,90% 04.05./02:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US20855T1007 A2H8VC 16,65 $ 13,15 $
Werte im Artikel
16,00 plus
+3,90%
55,05 plus
+3,48%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
NYSE 16,00 $ +3,90%  03.05.18
München 12,61 € +1,69%  03.05.18
Berlin 12,60 € +1,61%  03.05.18
Frankfurt 12,72 € +1,03%  03.05.18
  = Realtime
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