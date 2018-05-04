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CONSOL COAL RES UTS - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 07.05.2018 - 3
04.05.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
07.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.428 EUR
REJA XFRA IT0005282865 REPLY S.P.A. EO 0,13 0.350 EUR
07.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.428 EUR
REJA XFRA IT0005282865 REPLY S.P.A. EO 0,13 0.350 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|16,00 $
|15,40 $
|0,60 $
|+3,90%
|04.05./02:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US20855T1007
|A2H8VC
|16,65 $
|13,15 $
Werte im Artikel
16,00
+3,90%
55,05
+3,48%
= Realtime
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