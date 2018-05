FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM07.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.428 EURREJA XFRA IT0005282865 REPLY S.P.A. EO 0,13 0.350 EUR