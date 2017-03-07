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BANGKOK AIRWAYS-FGN- B. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 07.03.2017 - 5




07.03.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
8BA XFRA TH4403010010 BANGKOK AIRWAYS-FGN- BA 1 0.013 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,52 € 0,524 € -0,004 € -0,76% 06.03./17:22
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
TH4403010010 A12D4W 0,67 € 0,51 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,52 € 0,00%  06.03.17
Berlin 0,521 € -0,57%  06.03.17
Frankfurt 0,52 € -0,76%  06.03.17
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