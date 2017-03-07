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BANGKOK AIRWAYS-FGN- B. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 07.03.2017 - 5
07.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
8BA XFRA TH4403010010 BANGKOK AIRWAYS-FGN- BA 1 0.013 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
8BA XFRA TH4403010010 BANGKOK AIRWAYS-FGN- BA 1 0.013 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,52 €
|0,524 €
|-0,004 €
|-0,76%
|06.03./17:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|TH4403010010
|A12D4W
|0,67 €
|0,51 €
= Realtime
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