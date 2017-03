FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTE3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA INC. DL-,0001 0.265 EUROG78 XFRA DE000A0KEYM4 LBBW GLOBAL WARMING 0.240 EURRKQ XFRA AU000000RRL8 REGIS RESOURCES LTD. 0.050 EURWB8 XFRA US95709T1007 WESTAR ENER. DL 5 0.378 EURSWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.095 EUROCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.520 EURNSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001 0.165 EURNMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.047 EURXWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.208 EURMRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.182 EURLC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.520 EURHDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0.841 EURCUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.170 EURFG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.265 EURA2U XFRA US0205201025 ALON USA ENERGY DL-,01 0.142 EURNVAF XFRA TH0400010R10 GD.L.PRP.DEV.-NVDR-BA4,75 0.006 EURNVP6 XFRA TH0212010R19 TPI POLENE -NVDR- BA 1 0.001 EUROIS XFRA PG0008579883 OIL SEARCH LTD KI-,10 0.024 EURMC2 XFRA IL0010851827 MIND C.T.I. LTD 0.302 EURHYN XFRA HK0014000126 HYSAN DEV. CO.LTD 0.133 EUR04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.085 EUR4QVA XFRA TH0979010R13 SIAMGAS+PETROCH.NVDRS BA1 0.009 EURVGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.088 EURESJ XFRA BMG303971060 ENDURANCE SPEC.HLDGS DL 1 0.359 EURSAB XFRA AU000000SHL7 SONIC HEALTHCARE 0.222 EURRMY XFRA AU000000RHC8 RAMSAY HEALTH 0.373 EURQAN XFRA AU000000QAN2 QANTAS AIRWAYS 0.050 EUR7ER XFRA AU000000EPW7 ERM POWER LTD 0.025 EURFHU7 XFRA DE000A0NAUP7 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.R 1.340 EURFHU1 XFRA DE000A0JM0Q6 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.I 2.740 EUR1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.047 EUR9TP XFRA US8826101086 TEXAS PAC.LD TR.CPI DL-16 1.276 EURMPV XFRA AU000000MPL3 MEDIBANK PRIVATE LTD 0.038 EURFHUB XFRA DE000A1144B0 LBBW DIV.ST.SM.+MIDCAPS R 1.140 EURAD9S XFRA US68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01 0.302 EUR