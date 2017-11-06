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ENERGY TRANSFER PARTNE. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 06.11.2017 - 4
06.11.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.242 EUR
VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.289 EUR
SUN XFRA US29278N1037 ENERGY TRANSFER PARTNERS 0.485 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.242 EUR
VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.289 EUR
SUN XFRA US29278N1037 ENERGY TRANSFER PARTNERS 0.485 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|17,51 $
|17,46 $
|0,05 $
|+0,29%
|04.11./01:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US29278N1037
|A2DQ44
|23,72 $
|16,06 $
Werte im Artikel
21,01
+2,74%
19,81
+0,46%
17,51
+0,29%
= Realtime
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