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ENERGY TRANSFER PARTNE. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 06.11.2017 - 2




03.11.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
06.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.11.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.241 EUR
VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.289 EUR
SUN XFRA US29278N1037 ENERGY TRANSFER PARTNERS 0.485 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
17,46 $ 17,66 $ -0,20 $ -1,13% 03.11./00:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US29278N1037 A2DQ44 23,72 $ 16,06 $
Werte im Artikel
19,72 minus
-0,90%
17,46 minus
-1,13%
20,45 minus
-1,97%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 15,20 € +0,56%  02.11.17
NYSE 17,46 $ -1,13%  02.11.17
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