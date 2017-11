FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM06.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3MD XFRA US02752P1003 AMERN MIDSTREAM PTN. UTS 0.354 EURXFRA DE000HSH4UW6 HSH NORDBANK MZC 15 14/24 0.001 %XFRA DE000HLB1KB0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/14 0.002 %XFRA DE000HSH4UV8 HSH NORDBANK MZC 14 14/21 0.000 %2OR1 XFRA US96108P1030 WESTMORELAND RES.PART.UTS 0.099 EURWED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.223 EURAMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.180 EURRE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.051 EURRGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM.NEW DL-,01 0.429 EURPP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.193 EURQC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.146 EURLB7 XFRA US5298981086 LIBBEY INC. DL-,01 0.101 EURINL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.234 EURFE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.309 EUR48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRNSFR EQUITY L.P. 0.253 EUR49EA XFRA US29250R1068 ENBRIDGE EN. PREF.UTS 0.300 EURD4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.669 EURCB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.446 EURAR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.433 EUR3IB XFRA ID1000108509 INDO TAMBANGR.MEGA.RP 500 0.082 EURXFRA DE000HLB4AD1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/16 0.000 %CEK XFRA DE0005407407 CEOTRONICS AG O.N. 0.050 EURXFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.708 EUR1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.493 EURNRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.386 EURIY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.515 EUR8SD XFRA MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS 0.086 EUR8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.180 EUR77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.026 EURHCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.747 EURMPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.429 EURD6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.614 EUR5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.515 EURDAS XFRA IT0000076502 DANIELI + C. EO 1 0.100 EURXFRA DE000HLB2DC1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/15 0.001 %