FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST38P XFRA FI4000092556 PIHLAJALINNA OY 0.160 EUR4WF XFRA KYG9593A1040 WHARF REAL ESTATE INV. 0.103 EUR