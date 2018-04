FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM06.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXED1 XFRA FR0000170193 AXA AEDIFICANDI A DI.4 D. 3.830 EURUVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.448 EURUF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.263 EURROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.336 EURMCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.423 EURM4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.204 EURBRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.169 EURBBVA XFRA US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 0.152 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EURVOL1 XFRA SE0000115446 VOLVO B (FRIA) 0.412 EURVOL3 XFRA SE0000115420 VOLVO A FRIA 0.412 EURELX XFRA SE0000103814 ELECTROLUX B 0.402 EURXGJ XFRA NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2 0.736 EURNEF XFRA FI0009013296 NESTE OYJ 0.850 EURTS6 XFRA FI0009007728 TELESTE CORP. EO-,40 0.100 EURRPL XFRA FI0009005987 UPM KYMMENE CORP. 1.150 EURZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EURBOY XFRA ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 0.150 EURF6O1 XFRA DK0010234467 FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK20 1.074 EURSRT3 XFRA DE0007165631 SARTORIUS AG VZO O.N. 0.510 EURSRT XFRA DE0007165607 SARTORIUS AG O.N. 0.500 EURDAI XFRA DE0007100000 DAIMLER AG NA O.N. 3.650 EURSUL1 XFRA CH0038388911 SULZER NAM. SF -,01 2.973 EURGBRA XFRA CH0030170408 GEBERIT AG NA DISP. SF-10 8.833 EURSWJ XFRA CH0008742519 SWISSCOM AG NAM. SF 1 18.684 EURPWF XFRA CA73927C1005 POWER FINL CORP. 0.275 EURZFI1 XFRA US9898251049 ZURICH INS.ADR 1/10/SF-,1 1.423 EURVOL4 XFRA US9288541082 VOLVO B (FRIA) UNSP.ADR 0.435 EURSJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.061 EURSWJA XFRA US8710131082 SWISSCOM AG ADR 1/10/SF25 1.917 EUREB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.358 EUR1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.179 EUR38P XFRA FI4000092556 PIHLAJALINNA OY 0.160 EUR