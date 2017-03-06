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WASHINGTON PRIME GRP - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 06.03.2017 - 4




06.03.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.427 EUR
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.142 EUR
W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.237 EUR
2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.332 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,05 € 8,656 € 0,394 € +4,55% 03.03./20:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US93964W1080 A2AQ61 12,17 € 8,45 €
Werte im Artikel
9,05 plus
+4,55%
38,80 plus
+0,91%
15,19 minus
-0,07%
19,36 minus
-0,21%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 9,05 € +4,55%  03.03.17
München 8,747 € +0,98%  03.03.17
  = Realtime
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