FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.427 EURYGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.142 EURW02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.237 EUR2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.332 EUR