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WASHINGTON PRIME GRP - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 06.03.2017 - 4
06.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.427 EUR
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.142 EUR
W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.237 EUR
2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.332 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.427 EUR
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.142 EUR
W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.237 EUR
2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.332 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|9,05 €
|8,656 €
|0,394 €
|+4,55%
|03.03./20:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US93964W1080
|A2AQ61
|12,17 €
|8,45 €
Werte im Artikel
9,05
+4,55%
38,80
+0,91%
15,19
-0,07%
19,36
-0,21%
= Realtime
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