FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000BLB2PH0 BAY.LDSBK DT-KORR-ANL.2 0.003 %XFRA DE000HSH4XR0 HSH NORDBANK MZC 4 15/20 0.000 %DJEY XFRA LU0224575943 ALLIANZ E.MKTS EQ.D.AEO 4.747 EURDJEM XFRA LU0110014080 ALL.CORP.BD.EUROPA.HY.AEO 1.486 EURDJLB XFRA IE0032828273 AGIF VII-AL.EM.MK.B.AH2EO 2.453 EURDJLA XFRA IE0031399342 ALL.US EQU.A EUR 1.184 EURDJL3 XFRA IE0008479408 AGIF V-ALL.GBL INS. AEUR 0.022 EURDJL5 XFRA IE0002715278 ALL.EAST.EUROPE EQ.A USD 1.374 EURDJL6 XFRA IE0002715161 ALL.EAST.EUROPE EQ.A EUR 0.983 EURDJLD XFRA IE0002495467 ALL.US EQU.C2 USD 0.700 EURDJL8 XFRA IE0000597124 AGIF V-A.GL EM.MA.A EO 0.543 EURCXWB XFRA DE0009769679 ALL.EUROVIS A 1.090 EURDI7X XFRA DE0008481821 ALL.WACHS.EU A (EUR) 1.046 EURDI7S XFRA DE0008481813 ALL.VERM.EU A (EUR) 1.131 EURDI7R XFRA DE0008481763 ALL.NEBENW.D A (EUR) 1.342 EURDI7H XFRA DE0008476276 ALL.GELDM.SPEZIAL A EUR 0.255 EURDJFD XFRA DE0008476250 KAPITAL PLUS A EUR 0.777 EURDI7M XFRA DE0008476037 ALLIANZ EUROPAZINS A EUR 0.816 EURDJF2 XFRA DE0008476011 ALL. FDS SCHWEIZ A EO 4.604 EURDJFC XFRA DE0008475187 ALL.EO RENTENFDS K A EUR 0.762 EURDJFL XFRA DE0008475120 ALL.INFORMAT A (EUR) 0.084 EURDI7F XFRA DE0008475112 ALLIANZ FDS JAPAN A (EUR) 0.222 EURDJFB XFRA DE0008475070 ALL.INTERGL.A (EUR) 1.339 EURDJFA XFRA DE0008475062 ALL.VERM.DTLA (EUR) 1.229 EURDI7L XFRA DE0008475054 ALL.INTERN.RENTENFD.A EUR 0.791 EURDI7K XFRA DE0008475047 ALL.EURO RENTENFDS A EUR 1.299 EURDJFJ XFRA DE0008475039 AL.US LC GR. A (EUR) 0.305 EURDI7T XFRA DE0008475021 INDUSTRIA A EUR 3.006 EURDI7U XFRA DE0008475005 CONCENTRA A EUR 1.148 EURDJFG XFRA DE0008471467 ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 1.877 EURDJLF XFRA IE00B0RZ0529 ALL.US EQU.A H-EUR 1.200 EURXFRA DE000HSH4LC7 HSH NORDBANK MZC 16 13/19 0.000 %WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.365 EURWFP XFRA US75936P1057 REIS INC. DL-,01 0.161 EURPE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.019 EUR