FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM06.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.156 EUR7SC XFRA AU000000SDA9 SPEEDCAST INTL LTD 0.017 EURTRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.428 EURYGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.143 EURW02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.238 EUR2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.333 EUR