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WASHINGTON PRIME GRP - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 06.03.2017 - 2
03.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
06.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.03.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
RSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.156 EUR
7SC XFRA AU000000SDA9 SPEEDCAST INTL LTD 0.017 EUR
TRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.428 EUR
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.143 EUR
W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.238 EUR
2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.333 EUR
06.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.03.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
RSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.156 EUR
7SC XFRA AU000000SDA9 SPEEDCAST INTL LTD 0.017 EUR
TRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.428 EUR
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.143 EUR
W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.238 EUR
2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.333 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|8,656 €
|8,628 €
|0,028 €
|+0,32%
|02.03./20:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US93964W1080
|A2AQ61
|12,18 €
|8,44 €
Werte im Artikel
2,62
+3,84%
8,66
+0,32%
19,40
-0,31%
38,45
-0,52%
7,45
-1,18%
15,20
-1,75%
= Realtime
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