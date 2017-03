FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM06.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000BLB2PH0 BAY.LDSBK DT-KORR-ANL.2 0.003 %XFRA DE000HSH4XR0 HSH NORDBANK MZC 4 15/20 0.000 %XFRA DE000HSH4LC7 HSH NORDBANK MZC 16 13/19 0.000 %WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.366 EURWFP XFRA US75936P1057 REIS INC. DL-,01 0.162 EURPE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.019 EURLAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 0.428 EURKHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.523 EURMF4A XFRA LU0934080986 STEUBING-GERM.MITT.I A EO 0.420 EURTHYG XFRA TH0450010Y16 THAI UN. GRP PR. -FGN- 0.008 EURHSM XFRA US4043031099 HSN INC. DL -,01 0.333 EURGH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.428 EURY1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.323 EURZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.276 EURCF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.228 EUR0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.057 EURBKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.038 EURAAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 0.048 EURNVAP XFRA TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 0.008 EURFDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.143 EURHSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.343 EURGI6A XFRA FR0010040865 GECINA S.A. NAM. EO 7,50 2.600 EUR2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.171 EUR510A XFRA DE000A0DZVJ6 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.000 %8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.233 EURERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.188 EURDHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.135 EURT7V XFRA AU000000TTS5 TATTS GROUP LTD. 0.069 EURS2Z XFRA AU000000SFR8 SANDFIRE RESOURCES NL 0.036 EURRQQ1 XFRA AU000000OGC7 OCEANAGOLD DEF. CUFS 1 0.010 EURFXH XFRA AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD. 0.014 EURCLZ XFRA AU000000CTX1 CALTEX AUSTRALIA 0.376 EUR7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.126 EURXFRA DE000HSH4GA1 HSH NORDBANK CG I 13/18 0.000 %XFRA DE000HSH4FV9 HSH NORDBANK KMZ 1 13/20 0.001 %