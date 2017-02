FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDJF3 XFRA DE0009789867 ALLIANZ FLEXI EO BALANCE 1.184 EURDJF1 XFRA DE0009789842 ALL.WACHST.EUROLAND A EO 0.708 EURDI7J XFRA DE0008471921 ALLIANZ FL.RENTENFDS A(EO 1.269 EURDJFE XFRA DE0008471913 ALLIANZ MOBIL-FONDS A EUR 0.016 EURDJF5 XFRA DE0008471483 AL.AKT.EUR. A (EUR) 1.449 EURDZ7U XFRA DE0008471400 ALLIANZ RENTENFONDS A EUR 1.088 EURLP5 XFRA US03879N1019 ARC LOG.PART.UTS R.L.P.I. 0.410 EUR3G0 XFRA US71714G1022 PHARMATHENE INC. DL-,0001 2.712 EURXIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.308 EURSO4 XFRA US8354511052 SONIC CORP. DL-,01 0.130 EURPEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001 0.047 EURN0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 1.021 EURHXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.103 EURFPY XFRA US33610F1093 FIRST POTOMAC RLTY TR.SBI 0.093 EUR3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.233 EUR599A XFRA KYG7800X1079 SANDS CHINA REG.S DL -,01 0.119 EURSJ7 XFRA FR0000121220 SODEXO S.A. INH. EO 4 2.400 EURPNU XFRA FR0000053381 DERICHEBOURG S.A. EO -,25 0.020 EURMDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.233 EURDI7C XFRA DE0009789834 ALLIANZ FLEXI EURO DYNAM. 1.088 EURXFRA DE000HLB0478 LB.HESS.-THR.INFL.02A/14 0.001 %FDG XFRA IT0003043418 EI TOWERS S.P.A. EO -,10 3.600 EUR7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.538 EURXFRA DE000HSH5XR7 HSH NORDBANK MZC 4 16/26 0.001 %4XT XFRA US03957U1007 ARCHROCK PARTNERS LP UTS 0.266 EUR54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.112 EUR