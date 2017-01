FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM06.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRA3A XFRA US7492276099 RAIT FIN.TRUST NEW DL-01 0.086 EURXFRA DE000HLB2EM8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/16 0.001 %WGL XFRA US92924F1066 WGL HOLDINGS DL 1 0.467 EURBAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.554 EURUF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.283 EURQDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.431 EUROG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.290 EUR98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.431 EURLCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.278 EURITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.326 EURGRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.460 EURETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.182 EURDDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.537 EURBRV XFRA US1046741062 BRADY CORP. A DL-,01 0.197 EURSOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.470 EURZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EURTDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.395 EURONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.049 EURGLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.288 EUR