FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.10.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM05.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.10.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTER7A XFRA FR0013204492 ERAMET 16-UND. CV FLR 1.155 EURUVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.649 EURMKY XFRA US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS ADR/2 0.067 EURMCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.450 EURM4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.216 EUR7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.251 EURCTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.346 EURBBVA XFRA US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 0.102 EURUTY XFRA ID1000058407 UTD TRACTORS RP 250 0.021 EURCRP XFRA HK0836012952 CHINA RES POWER HLDGS 0.014 EURKEC XFRA HK0184000948 KECK SENG INV. 0.004 EURRH6B XFRA BMG7475M1626 REGAL HOTELS INTL HD-,10 0.006 EURCQA2 XFRA BMG2020F1683 CENTURY CITY INTL HD-,10 0.001 EURAXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.338 EURHP5A XFRA US2946281027 EQUITY COMMONW. SBI DL-01 2.163 EURKJ7 XFRA US48668E1010 KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 0.087 EUR2F7 XFRA US9682232064 WILEY(JOHN)+SONS A DL 1 0.286 EURVAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 1.272 EURASJA XFRA ID1000122807 PT ASTRA INTL TBK RP 50 0.003 EURGLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.225 EURIB4 XFRA US4590441030 INTL BANCSHARES DL 1 0.363 EURTH1 XFRA US89854H1023 TTEC HLDGS INC. DL-,01 0.242 EURTC2A XFRA KYG8701T1388 TCL ELECTRONICS HLDGS HD1 0.011 EURPNH XFRA AU000000HT18 HT+E LTD 0.446 EUR