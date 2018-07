FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHAE XFRA DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EURMBH3 XFRA DE0006052830 MASCH.BERT.HER. O.N. VZO 15.050 EURWI4 XFRA CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO. H YC 1 0.034 EURNNJ XFRA CNE1000003T4 NANJING PANDA ELEC. H YC1 0.009 EURICK XFRA CNE1000003G1 IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 0.031 EURBJI XFRA CNE1000002Z3 DATANG INTL POW.GE.-H-YC1 0.012 EURW8V XFRA CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD H YC 1 0.023 EURDR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.026 EURSAK XFRA BMG8165U1009 SINOPEC KANTONS H. HD-10 0.008 EUR6AB XFRA BG11ALBAAT17 ALBENA AD BW 1 0.358 EURFAA XFRA AT0000785407 FABASOFT AG 0.180 EURN151 XFRA GB00BZ02MH16 NEX GROUP PLC LS-,175 0.087 EURKJ7 XFRA US48668E1010 KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 0.086 EUR10C XFRA GB00BKXNB024 CAMBIAN GROUP (WI) LS-01 0.003 EUREO0 XFRA CA29382B1022 ENTERTAINMENT ONE CA-,01 0.016 EURFGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.273 EUR68C XFRA KYG2116J1085 CHINA CONCH VENT. HD -,01 0.055 EURBP1 XFRA PLPEKAO00016 BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 1.802 EUR24GN XFRA IM00BYT32K14 VELTYCO GROUP PLC 0.003 EURXHSB XFRA GB00BYYTFB60 HOMESERVE LS-,0269230769 0.163 EURTK6 XFRA GB00B4YCDF59 TALK TALK TELECOM LS-,001 0.017 EUR6HT XFRA CNE1000019K9 HAITONG SECURITIES H YC 1 0.031 EURBXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.236 EUR2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.430 EUR0DT XFRA ES0105128005 TELEPIZZA GROUP SA EO-,25 0.063 EURRZ8G XFRA US83367U2050 SO.NA.GA.N.R.GDR REGS LN1 1.067 EURRG2A XFRA US7821834048 RUSHYDRO PAO ADR/100 RL 1 0.036 EURLN4 XFRA FR0004156297 LINEDATA SERVICES EO 1 1.350 EUR1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.215 EURGWU XFRA GB0002502812 DAIRY CREST GRP LS-,25 0.185 EUR