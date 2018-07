FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM05.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWRX1 XFRA GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP LS 1 0.210 EURWVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.206 EURSYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.309 EURRG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.215 EURRTL XFRA US7785291078 ROSTELECOM ADR/6 RL-,0025 0.409 EURNTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.343 EURMRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.215 EUR5M71 XFRA US55953Q2021 MAGNIT GDR REG.S/1/5RL-01 0.365 EURCMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.481 EURIV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EURGTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.094 EURGDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.798 EUREW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.017 EURCIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.283 EURBRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.343 EURB2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.155 EURBAR XFRA US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01 0.129 EURDBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS 0.036 EURAEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.300 EURST9 XFRA MYA004433001 STEPPE CEMENT LTD 0.011 EUR0BX XFRA KYG1644A1004 BRIGHT SM.SECS+COMMOD.GRP 0.010 EURKOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. 0.047 EURDL1C XFRA GB00B3DGH821 DE LA RUE PLC LS-,4486857 0.189 EUR46P1 XFRA GB00B2NGPM57 PARAGON BANKING GR. LS 1 0.062 EUR3PNA XFRA GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407 0.301 EURUJ1 XFRA GB0033756866 TRANS-SIBERIAN G.LS-,10 0.018 EURNXG XFRA GB0032089863 NEXT PLC LS 0,10 1.189 EURHGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.018 EURXFRA DE000HSH4J94 HSH NORDBANK IZ 1 13/21 0.001 %AETG XFRA US69343R1014 AEROFLOT GDR 144A /5 RL1 0.868 EUR4A91 XFRA GB00BBG9VN75 AVEVA GRP LS-,03555 0.306 EUR2GB XFRA DE000A0HL8N9 2G ENERGY AG 0.420 EURODE XFRA DE0006853005 ODEON FILM AG O.N. 0.040 EURHAE XFRA DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EURMBH3 XFRA DE0006052830 MASCH.BERT.HER. O.N. VZO 15.050 EUR