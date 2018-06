FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM05.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHSHJ XFRA DE000HSH4XS8 HSH NORDBANK MZC 5 15/22 0.000 %AVK1 XFRA HK0000084183 AEON STORES(HK)R.L. 0.024 EURXFRA DE000NLB1K82 NORDLB EINBECK ZINS 13/19 0.000 %BF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.135 EURSWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.538 EURSWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.137 EURWFP XFRA US75936P1057 REIS INC. DL-,01 0.162 EURODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.111 EURLAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 0.939 EURHAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.154 EURGH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.043 EURBF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.135 EURVNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.162 EURAV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.444 EURXFRA AU0000CWNHA9 CROWN RESORTS 2072 FLR 1.126 EURS0Q XFRA MHY7542C1066 SCORPIO TANKERS DL -,01 0.009 EUR8MU XFRA ID1000117302 MIDI UTAMA INDO.TBK RP100 0.001 EURT2L XFRA ID1000076706 TUNAS BARU LAMPUNG RP 125 0.003 EURCTI XFRA HK0308001558 CHINA TRAVEL INTL 0.006 EURNQ9 XFRA FR0010112524 NEXITY EO 5 2.500 EURFTE XFRA FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.400 EURVIS XFRA ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 0.920 EURPZS XFRA DE0006942808 SCHERZER U. CO. AG O.N. 0.100 EURC2L XFRA CNE100000BG0 CRRC CORP. LTD. H YC 1 0.020 EUREYWN XFRA FR0013280286 BIOMERIEUX (P.S.) O.N. 0.340 EURVTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.026 EURHUN2 XFRA BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS 0.008 EURDJDA XFRA BE0974259880 D'IETEREN P.S. 2.660 EURKB9 XFRA BE0003867844 KBC ANCORA INH. O.N. 2.610 EURSCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.427 EURPB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.085 EUR1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.043 EUR1CY XFRA KYG2162W1024 CHINA YONG.AUTOM.S.HD-,01 0.037 EUREP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.205 EUR2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.162 EUR