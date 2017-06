FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFVI XFRA DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON 0.400 EURDWNI XFRA DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN AG INH 0.740 EURO4B XFRA DE0006286560 OVB HOLDING AG 0.750 EUR02G XFRA CNE100000Q35 GUANGZHOU AUTO.GRP H YC 1 0.028 EUR5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.066 EURCSB XFRA BMG8114Z1014 COSCO SHIPP.INTL(HK)HD-10 0.012 EURCJW1 XFRA BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 0.040 EURHUN2 XFRA BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS 0.007 EUR1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10 0.250 EUR04T XFRA KYG887641085 TIAN GE INT.HLDGS DL-0001 0.008 EUR4AH1 XFRA ID1000125503 ACE HARDWARE IND. RP 10 0.001 EURG51 XFRA KYG3825B1059 GENSCRIPT BIOT. DL-,001 0.001 EURA2XN XFRA KYG2953R1149 AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01 0.134 EURRSL2 XFRA DE000A1PHBB5 R. STAHL AG NA O.N. 0.600 EUR5NV XFRA MHY621591012 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.045 EURTRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.401 EURAD9S XFRA US68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01 0.285 EUREM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.062 EUR