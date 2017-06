FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHSHJ XFRA DE000HSH4XS8 HSH NORDBANK MZC 5 15/22 0.000 %PRP XFRA IT0003874101 PRADA SPA EO 1 0.120 EURAVK1 XFRA HK0000084183 AEON STORES(HK)R.L. 0.023 EURLIUB XFRA BMG5485F1692 LI + FUNG LTD HD-,0125 0.014 EURXFRA DE000NLB1K82 NORDLB EINBECK ZINS 13/19 0.000 %TNN XFRA US8803491054 TENNECO INC. DL -,01 0.223 EURSYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.067 EURSWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.517 EURSWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.111 EURSI3 XFRA US7841171033 SEI INVESTMENT DL-,01 0.250 EURWFP XFRA US75936P1057 REIS INC. DL-,01 0.152 EURPXR XFRA US74005P1049 PRAXAIR INC. DL-,01 0.702 EURMHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGO.METALL.REGS/13 0.250 EURLAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 0.401 EURKHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.490 EURHAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.160 EURHSM XFRA US4043031099 HSN INC. DL -,01 0.312 EURGU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.201 EURGH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.401 EURGS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.339 EURFEG XFRA US3152931008 FERRELLGAS PARTS UTS DL 1 0.089 EURCSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.176 EUROF1 XFRA US1103941035 BRISTOW GROUP INC. DL-,01 0.062 EURAV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.401 EURXFRA AU0000CWNHA9 CROWN RESORTS 2072 FLR 1.128 EURAII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.152 EUR8WY XFRA KYG981491007 WYNN MACAU LTD 0.048 EUR233 XFRA KYG837851081 SPRINGLAND INTL HLD.REG S 0.006 EUR5CS XFRA KYG215A01058 CHINA SUNS.PAPER HD -,10 0.005 EURC1S XFRA KYG2110P1000 CHINA SHINEWAY PHAR.HD-10 0.028 EURIDO1 XFRA ID1000097405 PT INDOSAT TBK 0.005 EURB7O XFRA HK1883037637 CITIC TELECOM INTL.HLDGS. 0.012 EURGUJB XFRA HK1203033175 GUANGNAN (HLDGS)NEW 0.003 EURRIA XFRA HK0281001443 RIVERA (HLDGS)LTD 0.006 EURFFR XFRA US3465631097 FORRESTER RESEAR. DL-,01 0.169 EUR