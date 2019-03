FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM05.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2019.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.03.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGCB XFRA TH1074010014 PTT GLOB.CHEM.P.-FGN-BA10 0.069 EURGCB1 XFRA TH1074010R12 PTT GLBL CHEM.-NVDR- BA10 0.069 EURXFRA DE000BLB2PH0 BAY.LDSBK DT-KORR-ANL.2 0.000 %XFRA DE000HSH4XR0 HSH NORDBANK MZC 4 15/20 0.000 %XFRA DE000HSH4LC7 HSH NORDBANK MZC 16 13/19 0.000 %SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.141 EURODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.149 EURTHYG XFRA TH0450010Y16 THAI UN. GRP PR. -FGN- 0.004 EURHAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.158 EURGH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.044 EUR0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.053 EURBLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.899 EURESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.123 EURAV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.457 EURKSI XFRA TRAAKGRT91O5 AKSIGORTA TN 1 0.108 EURNVAP XFRA TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 0.004 EUROIS XFRA PG0008579883 OIL SEARCH LTD KI-,10 0.075 EUR2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.184 EURERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.230 EUR02S XFRA AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GRP 0.050 EURBM1 XFRA AU000000SBM8 ST. BARBARA LTD. 0.025 EURPB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.105 EURWY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.110 EUR1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.044 EUREP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.220 EURMPV XFRA AU000000MPL3 MEDIBANK PRIVATE LTD 0.036 EUR8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.042 EURNEE XFRA AU000000NEC4 NINE ENTERTAINM.CO.HLDGS 0.031 EURYGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.193 EUR26E XFRA AU000000EHE2 ESTIA HEALTH LTD 0.050 EURD4I XFRA AU000000CAJ0 CAPITOL HEALTH LTD 0.003 EUR