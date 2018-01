FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM05.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.01.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.01.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.458 EURELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.257 EURA3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.053 EURXFRA XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN 0.000 %SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.062 EUR17E XFRA EE3100006040 PRO KAPITAL GRUPP EO 0,20 0.015 EUR2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.148 EUR