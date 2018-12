Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM04.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.12.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.220 EUR8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.185 EURSWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.141 EURQYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.279 EURLAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 0.967 EURJNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.158 EURJBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.352 EURGH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.044 EURCSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.185 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EURVNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.176 EURAV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.457 EURS0Q XFRA MHY7542C1066 SCORPIO TANKERS DL -,01 0.009 EURHKR XFRA KYG4520J1040 HKR INTL LTD HD-,25 0.004 EURFTE XFRA FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.300 EURDIO XFRA FR0000130403 CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 2.000 EURCSF XFRA FR0000121329 THALES S.A. EO 3 0.500 EURMOH XFRA FR0000121014 LVMH EO 0,3 2.000 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EURAC8 XFRA AU000000ALL7 ARISTOCRAT LEISURE 0.173 EURSCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.440 EUR1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.044 EUREP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.211 EURHH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.237 EURPP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.220 EUR2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.167 EUR1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 0.044 EURA58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.660 EUR4MG XFRA US57665R1068 MATCH GROUP INC. DL-,001 1.759 EUR