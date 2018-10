FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLFP XFRA GB0007739609 TRAVIS PERKINS LS-,10 0.174 EURHGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.018 EURHAY XFRA GB0004161021 HAYS PLC LS-,01 0.087 EURBMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.548 EURBLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.087 EURBIH XFRA GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC LS-,50 0.018 EUR0WPA XFRA US92937A1025 WPP PLC ADR 5 1.263 EURDR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.027 EURI8M XFRA AU000000SGM7 SIMS METAL MGMT LTD. DEF. 0.186 EURNUF XFRA AU000000NUF3 NUFARM LTD. 0.037 EUR21T XFRA GB00B3FLWH99 BODYCOTE PLC LS -,1727272 0.064 EURFGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.275 EUR1HP1 XFRA GB00BLWF0R63 REDDE PLC LS -,001 0.069 EURBXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.238 EURAF72 XFRA GB00B6XZKY75 A.G. BARR LS-,04167 0.044 EURSJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.069 EURE5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.087 EUR8HG XFRA GB00BYRJH519 HASTINGS GROUP HLD.LS-,02 0.051 EURTZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.078 EUR1KR XFRA GB0008220112 DS SMITH PLC LS-,10 0.110 EURTU0 XFRA SE0006422390 THULE GROUP AB (PUBL) 0.289 EURDP5 XFRA US49271V1008 KEURIG DR PEPPER DL-,01 0.130 EUR0YT XFRA GB0004478896 HUNTING PLC LS-,25 0.035 EURSPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.078 EURVACC XFRA FR0013285046 VALLOUREC 17/22 CV 0.142 EUR1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.216 EUR7MY XFRA AU000000MYO9 MYOB GROUP LTD 0.036 EUR7TT XFRA GB0008711763 TT ELECTRON. LS-,25 0.022 EUR9C3 XFRA GB00B67KBV28 CENTR.ASIA METALS DL -,01 0.073 EUR3JDA XFRA GB00BGDT3G23 RIGHTMOVE PLC LS -,001 0.028 EURSH7 XFRA US8669421054 SUN HYDRAULICS DL-,01 0.078 EURKS3 XFRA GB00BBQ38507 KEYWORDS STUDIOS LS -,01 0.006 EURBZTA XFRA NZAIAE0002S6 AUCKLD INTL AIRPORT O.N. 0.073 EUR2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.054 EURVEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.007 EUR