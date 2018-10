FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4L17 HSH NORDBANK MZC 18 13/19 0.000 %0WP XFRA JE00B8KF9B49 WPP PLC LS-,10 0.255 EUR7X3 XFRA JE00BH6XDL31 XLMEDIA PLC DL-,000001 0.026 EURXP6A XFRA LU0045164786 JSS I.-J.SU.BD EUR COR.PD 1.450 EURBLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.061 EUR2XA XFRA GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001 0.007 EURWVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.208 EURTMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.138 EURSYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.312 EURNPWA XFRA US83175M2052 SMITH+NEPHEW ADR5 DL-20/2 0.242 EURRG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.216 EURROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.357 EURQDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.433 EURNTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.346 EURLGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.294 EURCMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.692 EURGTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.095 EURGDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.805 EUREW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.017 EURC1B1 XFRA US20440T2015 CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1 0.096 EURCIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.286 EURBMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.588 EURBRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.346 EURAEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.338 EUR0CZ XFRA KYG215AT1023 CHINA ZHONGWANG HLDG HK-1 0.011 EURC8V XFRA GI000A0F6407 888 HOLDINGS PLC LS-,005 0.036 EURN5C XFRA GB00B1H0DZ51 TP ICAP PLC LS -,25 0.063 EURCQMA XFRA GB00B07KD360 COBHAM PLC LS-,025UJ1 XFRA GB0033756866 TRANS-SIBERIAN G.LS-,10 0.008 EURKFI1 XFRA GB0033195214 KINGFISHER LS-,157142857 0.037 EURIT1 XFRA GB0031638363 INTERTEK GROUP LS-,01 0.358 EUR7YC XFRA GB0009887422 SYNTHOMER LS -,10 0.045 EURNPW1 XFRA GB0009223206 SMITH + NEP. DL -,20 0.121 EURTWW XFRA GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 0.027 EURQIG XFRA GB0008025412 SIG PLC LS-,10 0.014 EUR