FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.09.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM04.09.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.09.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.09.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4X96 HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 %2M7C XFRA KYG211081248 CHINA M.SYS.H.CONS.DL-005 0.019 EURXFRA DE000HSH4X88 HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 %XFRA DE000A185GT6 OPUS-CHART.ISS.10 16/18 0.000 %2CK XFRA KYG217651051 CK HUTCHISON HLDGS 0.084 EURNVPI XFRA TH0015010R16 SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10 0.038 EURSIPF XFRA TH0015010018 SIAM COMML BK -FGN- BA 10 0.038 EURK20A XFRA KYG853951203 STR.PETROCH.HLDGS HD-,025 0.001 EUR3MG XFRA HK0880043028 SJM HLDGS LTD 0.005 EURHLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV. 0.052 EURCLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.064 EURXFRA DE000HLB2GY8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/15 0.001 %ENCA XFRA ES0130625512 ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90 0.061 EURSIY XFRA CNE1000004F1 SINOTRANS LTD H YC 1 0.006 EURPZX XFRA CNE1000003X6 PING AN INS.C.CHINA H YC1 0.064 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EURGLV XFRA BMG3939X1002 GLORIOUS SUN ENT. HD-,10 0.003 EURAXZA XFRA AU000000AMC4 AMCOR LTD 0.199 EURXFRA DE000HSH5X53 HSH NORDBANK MZC 6 16/26 0.000 %H2T XFRA AU000000HSN3 HANSEN TECHNOLOGIES LTD. 0.020 EUR404 XFRA AU000000MTR2 MANTRA GROUP LTD 0.040 EURRSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.166 EUR27A XFRA MX01AL0C0004 ALPEK S.A.B. DE C.V. 0.028 EURXFRA DE000HSH5X46 HSH NORDBANK MZC 5 16/22 0.000 %NEE XFRA AU000000NEC4 NINE ENTERTAINM.CO.HLDGS 0.033 EUR1CK XFRA KYG2103F1019 CHEUNG KONG PROP. HLDGS 0.045 EURS6L XFRA KYG8087W1015 SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 0.075 EUR