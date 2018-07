FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHWHG XFRA US87656Y4061 TATA STEEL GDR REGS IR 10 0.127 EURGGG XFRA ID1000068604 PT GUDANG GAR. RP 500 0.155 EURXUN XFRA HK0242001243 SHUN TAK HLDGS 0.007 EURE7V XFRA FR0010451203 REXEL S.A. INH. EO 5 0.420 EURPER XFRA FR0000120693 PERNOD-RICARD O.N. 1.010 EURI43 XFRA FR0000033904 JACQUET METAL SERV. O.N. 0.700 EURCRS1 XFRA ES0125140A14 ERCROS SA INH. EO 0,30 0.050 EURJYS1 XFRA DK0010307958 JYSKE BK A/S NAM. DK 10 0.791 EURETG XFRA DE000A0MVLS8 ENVITEC BIOGAS O.N. 1.000 EURDIS XFRA DE0005538607 DISKUS WERKE AG 0.250 EUR8CZ XFRA CNE100000X85 ZOOMLION HEA.I.S.+T.H YC1 0.026 EURX2S XFRA CNE100000FN7 SINOPHARM GRP CO.LTD.YC 1 0.073 EURFZM XFRA CNE1000004Y2 ZTE CORP. H YC 1 0.043 EURZHJ XFRA CNE1000004S4 ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1 0.039 EURD7P XFRA CNE1000002Y6 DALIAN PORT (PDA) H YC 1 0.003 EURM4B XFRA CNE1000002M1 CHINA MERCHANTS BK H YC 1 0.108 EURCMW XFRA CNE1000002G3 CHINA CMNCTS SRVCS H YC 1 0.018 EURBJ1 XFRA CNE100000221 BEIJING C.INTL AIR.-H-YC1 0.020 EURC4C XFRA CNE100000205 BK O.COMMUNICATIONS H YC1 0.037 EURAVT XFRA CNE1000001Y8 AVICHINA IND.+TECH. H YC1 0.004 EURT57 XFRA BG1100049078 TRACE GROUP HOLD AD BW 1 0.032 EUR2B5 XFRA CNE100001TJ4 BAIC MOTOR CORP.LTD H YC1 0.013 EUR0CI XFRA CNE100001QS1 CHINA CIND.ASS.MGMT H YC1 0.018 EUR2E5 XFRA CNE1000023C8 CHINA ENERGY ENG. H YC 1 0.004 EUR7GA XFRA ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 0.125 EUR0FJ XFRA KYG3R83K1037 FOXCONN IN.T.DL-,01953125 0.006 EUR