FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM04.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTM0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.515 EUR40A XFRA SE0009155005 AHLSELL AB O.N. 0.155 EURD6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.625 EURMQR1 XFRA SG1BA2000002 MULTI-CHEM LTD 0.027 EUR8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.041 EUR3MC XFRA NO0010734338 MULTICONSULT AS NK -,50 0.155 EURPVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.058 EURNUVA XFRA DE000A2E4MK4 NORATIS AG INH. O.N. 1.500 EUR2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.472 EURKA6N XFRA SE0007464888 KARO PHARMA AB O.N. 0.028 EURSUN XFRA US29278N1037 ENERGY TRANSFER PARTNERS 0.471 EURXPGB XFRA NO0010736879 SCHIBSTED ASA B NK-,50 0.181 EURLINU XFRA DE000A2E4L75 LINDE AG O.N. Z.UMT. 7.000 EUR