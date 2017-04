Weitere Suchergebnisse zu "Gruma Sab De Cv B":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM04.04.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.04.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.04.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLXFQ XFRA LU0455734433 ETHNA-DYNAMISCH INH. A 0.801 EURXFRA DE000HSH4L17 HSH NORDBANK MZC 18 13/19 0.000 %LR1P XFRA LU0136412771 ETHNA-AKTIV A 1.131 EURWA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.056 EURTWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.169 EURCMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.468 EURCIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.272 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.006 EURTU4 XFRA TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIYE P.R. TN 1 1.599 EURTYB XFRA TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI C TN 1 0.067 EURTCM1 XFRA TH0003010Z12 SIAM CEMENT PCL-FGN- BA 1 0.286 EURKEK XFRA FI0009000202 KESKO B 2.000 EURKWK3 XFRA CH0039651184 ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-,10 0.936 EURVTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.021 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.006 EURXFRA DE000HLB3AY9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/16 0.001 %FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.283 EURZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.098 EURLXFP XFRA LU0279509904 ETHNA-DEFENSIV INH.A 3.254 EURVOL4 XFRA US9288541082 VOLVO B (FRIA) UNSP.ADR 0.338 EURSWJA XFRA US8710131082 SWISSCOM AG ADR 1/10/SF25 2.042 EUR3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.025 EURAB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.159 EURA48 XFRA NO0010776875 ARCUS ASA NK 0,02 0.160 EUR