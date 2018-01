FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM04.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.01.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.01.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWTEA XFRA DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.240 EURWVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.199 EURTMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.124 EURSYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.298 EURRG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.207 EURNTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.166 EURMRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.207 EURMOO XFRA US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 0.448 EURCMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.464 EURGTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.083 EURFWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.158 EUREW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.017 EURCIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.240 EURBCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.116 EURBRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.332 EURBAR XFRA US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01 0.124 EURAEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.290 EUR46P1 XFRA GB00B2NGPM57 PARAGON BANKING GR. LS 1 0.124 EURJ2B XFRA GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC DL -,10 0.112 EURNXG XFRA GB0032089863 NEXT PLC LS 0,10 0.506 EURHGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.017 EURBLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.084 EURH3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.232 EURDR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.073 EURVTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.026 EURKJ7 XFRA US48668E1010 KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 0.083 EURFGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.263 EURMCM XFRA GB00BYNVD082 MCCARTHY + STONE PLC A 0.040 EURWTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.117 EURWTED XFRA DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.230 EURWTEE XFRA DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.188 EURWTEI XFRA DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.355 EURWTES XFRA DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.138 EURWTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.120 EURWTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.129 EUR