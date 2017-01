Weitere Suchergebnisse zu "Royal Gold":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM04.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.086 EURWVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.224 EURTMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.134 EURSYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.315 EURRG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.229 EURRV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.124 EURNTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.181 EURMRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.219 EURMOO XFRA US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 0.515 EURCMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.458 EURGTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.086 EUREW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.019 EURCIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.248 EUR0CDA XFRA US16944W1045 CHINA DIST.ED.HLDGS ADR/4 0.429 EURBCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.115 EURBRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.372 EURBAR XFRA US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01 0.143 EURAEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.305 EURUMA XFRA LV0000100899 LATVIJAS GAZE EO 1,40 0.880 EURLTJ XFRA KYG5697P1046 LUEN THAI HLDGS DL-,01 0.101 EURBDU XFRA FR0000063935 BONDUELLE INH. EO 7 0.430 EURDR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.071 EURVTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.021 EURA3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.057 EURKJ7 XFRA US48668E1010 KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 0.115 EURFGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.289 EUR5CC XFRA US18948M1080 CLUBCORP HLDGS DL -,01 0.124 EURCG2 XFRA US1508381001 CELADON GRP INC. DL-,033 0.019 EUR