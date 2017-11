FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.335 EUR1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.337 EURWB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.343 EURWAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.129 EURVO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.515 EURSSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.283 EURPQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.172 EURONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.639 EURNSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001 0.150 EURNB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.086 EURMWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.343 EURLS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.043 EURKR5 XFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N. 0.031 EURIDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.506 EURHHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.554 EURHC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.318 EURG9N XFRA US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10 1.280 EURFOMA XFRA US3444191064 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 0.580 EURFUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.137 EURCFSL XFRA US1912411089 COCA-COLA FEMSA L ADR/10 0.752 EURTRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.275 EURA4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.712 EURW4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.438 EURNCGB XFRA SE0000117970 NCC B FRIA SK 8 0.512 EURG9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B 0.129 EURADX XFRA FR0000064602 ACANTHE DEVELOPPEM. O.N. 0.100 EUROU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.053 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EURLBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.352 EUR0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.266 EURWT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.154 EUR2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.296 EUR17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.318 EURSFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.129 EURI3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.086 EUR