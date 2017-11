FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM03.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTO3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.A 0.481 EUR7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.535 EUR03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.445 EURM0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.505 EUR68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A 0.155 EUR60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP 0.137 EURFCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.069 EURMBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.120 EURPVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.060 EUR2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.487 EUR