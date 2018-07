FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.064 EURTMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.137 EURTWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.189 EURPKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.086 EURET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.069 EURDYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.155 EURCMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.103 EURBCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.120 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR4SK XFRA HK3808041546 SINOTRUK HONG KONG 0.077 EUROR8 XFRA FR0000050809 SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 2.400 EURCBE XFRA FR0000039620 MERSEN S.A. INH. EO 2 0.750 EURSCB XFRA FR0000039109 SECHE ENVIRON. INH.EO-,20 0.950 EUR41L XFRA ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUT. 0.121 EURACE1 XFRA ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25 0.450 EUREG4 XFRA ES0130960018 ENAGAS INH. EO 1,50 0.876 EURGAN XFRA ES0116870314 GAS NATURAL SDG INH. EO 1 0.670 EURDT7 XFRA CNE100000X69 CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H 0.002 EURCE3 XFRA CNE1000009W5 CHON.MACHIN.+ELEC.-H-YC 1 0.004 EURLELA XFRA CH0022427626 LEM HLDG SA NA SF-,50 34.605 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUREU4 XFRA ES0105075008 EUSKALTEL S.A. EO 3 0.151 EUR6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.283 EUR1T9 XFRA FR0004188670 TARKETT S.A. EO 20 0.600 EURC53 XFRA CNE100002342 CHINA REINSU.GROUP.H YC 1 0.006 EURAB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.150 EURHT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.262 EURSPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.077 EURSH7 XFRA US8669421054 SUN HYDRAULICS DL-,01 0.077 EUR