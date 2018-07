FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM03.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.064 EURTMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.137 EURTWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.189 EURPKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.086 EURET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.069 EURDYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.155 EURCMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.103 EURBCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.120 EUR4SK XFRA HK3808041546 SINOTRUK HONG KONG 0.077 EUROR8 XFRA FR0000050809 SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 2.400 EURCBE XFRA FR0000039620 MERSEN S.A. INH. EO 2 0.750 EURSCB XFRA FR0000039109 SECHE ENVIRON. INH.EO-,20 0.950 EUR41L XFRA ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUT. 0.121 EURACE1 XFRA ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25 0.450 EUREG4 XFRA ES0130960018 ENAGAS INH. EO 1,50 0.876 EURGAN XFRA ES0116870314 GAS NATURAL SDG INH. EO 1 0.670 EURDT7 XFRA CNE100000X69 CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H 0.002 EURCE3 XFRA CNE1000009W5 CHON.MACHIN.+ELEC.-H-YC 1 0.004 EURLELA XFRA CH0022427626 LEM HLDG SA NA SF-,50 34.584 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUREU4 XFRA ES0105075008 EUSKALTEL S.A. EO 3 0.151 EUR6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.283 EURC53 XFRA CNE100002342 CHINA REINSU.GROUP.H YC 1 0.006 EURAB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.150 EURHT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.262 EURSPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.077 EURSH7 XFRA US8669421054 SUN HYDRAULICS DL-,01 0.077 EUR