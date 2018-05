FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMCM XFRA GB00BYNVD082 MCCARTHY + STONE PLC A 0.022 EURC2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.512 EUR2NH XFRA ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 0.120 EUR5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.278 EURTHK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.012 EUR0UR XFRA GB0003345054 FENNER PLC LS-,25 0.024 EUR