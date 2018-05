FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM03.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTAXA XFRA FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 1.260 EURXNP XFRA FR0000120222 CNP ASSURANCES INH. EO 1 0.840 EUR5TO XFRA SE0006732392 TROAX GROUP AB A 0.405 EURPL8 XFRA IM00B7S9G985 PLAYTECH PLC LS-,01 0.239 EUREQT XFRA US26885B1008 EQT MIDSTREAM PART. L.P. 0.880 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EURSZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.306 EUR8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.393 EUR1JD XFRA GB0007958233 SENIOR PLC LS-10 0.056 EURCM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS 0.268 EUR1EQ XFRA US26885J1034 EQT GP HL.R.PARTN.LP UTS 0.213 EUR4TC XFRA GB00B4YZN328 COATS GROUP LS -,05 0.008 EURT7O XFRA IE00B1HDWM43 TOTAL PRODUCE PLC EO-,01 0.025 EURBP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.099 EUR77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.041 EUR7SI XFRA GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-10 0.057 EUR1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.364 EUR2G5 XFRA GB00BZ02Q916 GOCOMPARE.COM GRPLS-,0002 0.008 EUR0CT XFRA GB00BLY2F708 CARD FACTORY PLC LS-,01 0.073 EUR3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.546 EUR1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.356 EUR286 XFRA GG00BYMK4250 SAFECHARGE INTL GRP 0.075 EURWJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.041 EURRMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.252 EUR3JD XFRA GB00B2987V85 RIGHTMOVE PLC LS -,01 0.409 EURALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.050 EUR8HG XFRA GB00BYRJH519 HASTINGS GROUP HLD.LS-,02 0.096 EURUK6A XFRA GB00BYZJ7G42 HARWORTH GROUP PLC LS-,10 0.007 EUR0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.158 EURFCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.074 EURPFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.116 EURMCM XFRA GB00BYNVD082 MCCARTHY + STONE PLC A 0.022 EURC2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.508 EUR2NH XFRA ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 0.120 EUR5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.276 EUR