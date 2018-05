Weitere Suchergebnisse zu "Wilmar International":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM03.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPRP XFRA IT0003874101 PRADA SPA EO 1 0.075 EUR2XA XFRA GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001 0.016 EURNWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.322 EURUNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.396 EURUNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.396 EURQYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.661 EURNFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.595 EURJB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.198 EURHXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.103 EURVC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.041 EURCFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.070 EURCSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.296 EUR34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.120 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR41S XFRA SG1V73937608 SINOSTAR PEC HLDGS LTD 0.003 EURRTHA XFRA SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50 0.044 EURDEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 0.686 EURS7MB XFRA SE0000163594 SECURITAS AB B SK 1 0.381 EURTEQ XFRA NO0010063308 TELENOR ASA NK 6 0.434 EURUNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16 0.387 EUR4GM XFRA MXP495211262 GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V 0.015 EURT01 XFRA MHY8565J1010 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS 0.008 EURTCD XFRA MHY8564W1030 TEEKAY CORP. 0.045 EURTHH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.116 EUR46G XFRA SE0008008262 GARO AB 0.381 EURN9J XFRA KYG6382M1096 NAGACORP. LTD HD -,0125 0.012 EUR5AA XFRA ID1000107600 PT WIJAYA KARYA (P.)RP100 0.002 EURKYC XFRA GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20 1.429 EURLO6A XFRA GB00B17MMZ46 LOOKERS PLC LS -,05 0.028 EURUNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.379 EURLS4C XFRA GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE 0.422 EURGHN XFRA GB00B01FLG62 G4S PLC LS -,25 0.069 EURKFI1 XFRA GB0033195214 KINGFISHER LS-,157142857 0.085 EURDVK XFRA GB0002652740 DERWENT LONDON LS-,05 1.332 EURE3E XFRA GB0002418548 ELEMENTIS PLC LS-,05 0.049 EUR