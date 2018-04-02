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Bobst Group - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 03.04.2018 - 2
02.04.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
03.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.04.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.162 EUR
4J7 XFRA CH0012684657 BOBST GROUP S.A. NA SF 1 2.206 EUR
XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN
03.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.04.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.162 EUR
4J7 XFRA CH0012684657 BOBST GROUP S.A. NA SF 1 2.206 EUR
XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|89,10 €
|90,20 €
|-1,10 €
|-1,22%
|29.03./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0012684657
|764529
|112,80 €
|81,64 €
Werte im Artikel
62,45
+3,29%
100,07
0,00%
89,10
-1,22%
= Realtime
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