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Bobst Group - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 03.04.2018 - 2




02.04.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
03.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.04.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.162 EUR
4J7 XFRA CH0012684657 BOBST GROUP S.A. NA SF 1 2.206 EUR
XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN


Aktuell
40% Umsatzzuwachs auf 17 Mio. $ - Riesendeals mit Mobilfunkriesen in Kürze
Neuer 903% Mobilfunk Aktientip nach 1.375%, 1.700% und 4.026%  
 
Siyata Mobile Inc.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
89,10 € 90,20 € -1,10 € -1,22% 29.03./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0012684657 764529 112,80 € 81,64 €
Werte im Artikel
62,45 plus
+3,29%
100,07 plus
0,00%
89,10 minus
-1,22%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 89,55 € 0,00%  29.03.18
Stuttgart 89,10 € -1,22%  29.03.18
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