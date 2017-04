FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.04.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4YF3 HSH NORDBANK MZC 8 15/25 0.000 %TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.065 EURXFRA DE000HSH4Z37 HSH NORDBANK DL MZ1 15/22 0.000 %XFRA DE000HSH4L25 HSH NORDBANK MZC 17 13/20 0.001 %UFM7 XFRA LU0108564344 UBS LUX STR.BA.EO P-C-DIS 1.120 EURUFM6 XFRA LU0049785362 UBS LUX STR.BAL. EO P-DIS 16.740 EURUFM8 XFRA LU0039343651 UBS LX STR.FX.IC.EO P-DIS 22.110 EURRK1H XFRA AT0000996681 RAIFF.-EURO-RENT R A ST. 3.280 EURRK11 XFRA AT0000936513 RAIFF.-OSTEUR.-AKT.RA ST. 2.220 EURRK1M XFRA AT0000859582 RAIFF.-GLOB.-RENT(R)A ST. 1.500 EURRK1J XFRA AT0000805486 RAIFF.-GLOBAL-RENT (R) T 0.642 EURRK1F XFRA AT0000805445 RAIFF.-EURO-RENT R T 1.427 EURFH6C XFRA AT0000662275 3 BANKEN OESTERREICH-FDS 0.650 EURXFRA DE000HSH33N1 HSH NORDBANK MZC 13 12/18 0.000 %XFRA DE000HSH5YL8 HSH NORDBANK MZC 7 16/19 0.000 %QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.421 EURNYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.037 EURWY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.140 EURKIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.253 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EURGAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.215 EURG5A XFRA CA0012641001 AGT FOOD AND INGREDIENTS 0.105 EURDYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.169 EURCMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.112 EURCTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.147 EURBCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.112 EURB2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.150 EURTKOE XFRA TRATOASO91H3 TUERK OTOMOBIL E TN 1 0.180 EURFO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1 0.293 EURRCAN XFRA TRAARCLK91H5 ARCELIK A.S. NAM. TN 1 0.162 EURF5DB XFRA FR0011629344 FONCIERE REG 13-19 CV 0.371 EURRSH XFRA NL0000379121 RANDSTAD HLDG NV EO-10 1.890 EUR4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A 0.020 EUR0ORA XFRA USY64263AA76 OCEAN RIG UDW 14/19 REGS 0.001 %ZM9E XFRA DE000A0MZC31 PCC SE INH.GEN.GEK.12/17 2.188 %