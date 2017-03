FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM03.04.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTVLON XFRA CH0002088976 VALORA HLDG NA SF 1 11.690 EURSII XFRA CA8283361076 SILVER WHEATON CORP. 0.065 EURAN9 XFRA CH0127480363 AUTONEUM HLDG NA SF-,05 6.079 EURXFRA DE000HSH4TN7 HSH NORDBANK VOBAGA 14/21 0.000 %XFRA DE000HSH3YE8 HSH NH IZ 1 12/18 0.002 %ZPRI XFRA IE00BQWJFQ70 SPDR MORN.MUL.-A.GL.INFR. 0.279 EUR5CC XFRA US18948M1080 CLUBCORP HLDGS DL -,01 0.121 EURISZN XFRA CH0273774791 INTERSHOP HLDG NAM. SF 10 18.704 EUR6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.307 EURSYBX XFRA IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD 1.229 EURBXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.242 EUR2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.047 EURPV6B XFRA FR0011732759 PIERRE ET VACANC.14-19 CV 0.637 EUR163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.112 EURXFRA XS1438529890 AG F.UMSATZF. 16/17FLRMTNEB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.410 EURCZS XFRA US12650T1043 CSRA INC. DL-,001 0.093 EURVOQ XFRA AU000000VOC6 VOCUS GROUP LTD. 0.043 EUR