FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTD2G XFRA DK0060094928 DONG ENERGY A/S DK 10 0.807 EURUI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.171 EUR